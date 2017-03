Gezamenlijk campagne-uitje: ver pissen tegen Turkije

Een crisis in verkiezingstijd is een godsgeschenk voor de zittende macht. Je hoeft geen groot cynicus te zijn om dat te bedenken. Zoals een gemeenschappelijke vijand een verdeeld land kan herenigen, zo kan een goed getimede crisis een wankelende leider op het schild houden.

Quote Het had lang zo’n vaart niet gelopen als we niet in de laatste dagen voor 15 maart hadden gezeten Dat de Turkse crisis* is verzonnen door Rutte, zal je mij niet horen zeggen. Maar de escalatie die in deze affaire plaats vindt heeft wel degelijk met onze verkiezingen te maken. Het had lang zo’n vaart niet gelopen als we niet in de laatste dagen voor 15 maart hadden gezeten. En voor Mark Rutte is ze dus een geschenk uit de hemel. Al doen alle anderen die bezig zijn met een gooi naar de macht, amechtige pogingen naast hem op de dijk te gaan staan. Broek open en enfin, u weet welk beeld daarbij hoort.



Zielig was het een beetje voor Alexander Pechtold, die net vanochtend zijn laatste campagnegeld over de boeg had gegooid voor een landelijk rijtje kranten-achterpagina’s, waarin hij het leiderschap van Rutte ter discussie stelt. ‘Het is tijd voor nieuw leiderschap. Als het niet Rutte wordt, wie is dan het alternatief?’, luidde de tekst naast het vertrouwenwekkende lobbeshoofd van de D66-baas.

Best een gekke oproep overigens. Pechtold hangt zijn eigen leiderschap op aan het disfunctioneren van een ander, Mark Rutte in dit geval. Gevoelsmatig klopt dat niet. Moeten we niet denken dat hij van zichzelf een sterk leider zal zijn. Maar dat by the way dus.

In de onvolprezen serie House of Cards, had Mark- Underwood-Rutte vanochtend, deze advertentie in de hand, zijn telefoon gepakt en buitenlandse zaken opgedragen onmiddellijk die Turkse minister te verbieden in Rotterdam te landen, waar hij een menigte zou gaan toespreken. En misschien was het wel zo. Wat zich verder afspeelde had ook in elke aflevering gepast. Overal in het land, op radio en televisie kropen de lijsttrekkers met hun meest onverschrokken leiderschapsgezichten achter microfoons en voor camera’s om staccato uit te spreken dat zij volledig achter dit besluit stonden. Onderliggende boodschap: ‘Ik had het ook zo gedaan, en geloof me, nog fermer.’ Geloof ze, d’r was geen spaan heel gebleven van ‘de Turk’ als Roemer, Buma en ook, jawel, de anders altijd gezond relativerende Jesse Klaver hem in handen had gekregen. Lodewijk Asscher durfde zich zowaar weer even met dit kabinet te afficheren. Hij sprak ons als vice-premier toe.

Quote Zelfs vanachter Wilders sleutelgat in de Tweede Kamer klonk een knarsetandende ondersteuning van Ruttes actie Zelfs vanachter Wilders sleutelgat in de Tweede Kamer klonk een knarsetandende ondersteuning van Ruttes actie. De PVV-leider wist te claimen dat we deze heisa allemaal meemaakten omdat hij de ruzie was begonnen. Afgelopen woensdag stond hij met 15 sympathisanten (en 40 journalisten) voor de Turkse ambassade een boos gezicht te trekken.



Echt, dit was vanaf dag een een onderwerp dat buiten verkiezingstijd nooit zo hoog opgespeeld was. Het was nu eens niet de pers, maar de politiek die er een hype van heeft gemaakt. En wie heeft het verst gepist? Ik denk Mark Rutte, hij kan het echt gebruiken in de laatste dagen. Maar de anderen stonden zo lekker mee te stralen dat hij waarschijnlijk weinig echte winst boekte. De Turken hebben uiteindelijk de meeste punten gescoord, vrees ik. Bij het thuisfront. Daar was het hen ook om te doen.

Het is afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Je mag hopen dat iedereen uiteindelijk zijn gezonde verstand gebruikt . En godzijdank is het 15 maart weer afgelopen met dat ver pissen.

* Disclaimer, voor het verwijt dat ik de situatie onderschat.

a. De Turkse democratie is in het geding, dat zijn we allemaal eens. Uitbreiding van Erdogans macht is een slechte zaak.

b. Maar de Turken hebben het recht hun landgenoten in Nederland te bezoeken. Nederlandse politici doe al jaren niet anders in onze buitenlanden.

c. Om Turkse ministers op basis van verstoring van de openbare orde niet toe te laten is een doorzichtig argument. Kom op: als Nederland niet vanaf het begin bezwaar had gemaakt, was er niets aan de hand geweest.