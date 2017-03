Golf van opluchting bij VVD na afgetekende zege

Een grote golf van opluchting slaat door het Haagse World Trade Centre waar de VVD bijeen is als de eerste exit-poll binnenkomt. Ze hebben met alles rekening gehouden, maar niet met een afgetekende nummer 1-positie.

Quote In een versplinterd landschap zijn we de grootste geworden en dat komt op conto van Mark Rutte Henk Kamp VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: ,,Als je Nederland zo op zijn kop hebt gezet, en vijftig miljard hebt bezuinigd en grote hervormingen hebt gedaan, dan is het een waardering van de kiezer.’’



,,Fantastisch!’’ zegt prominent VVD-senator Jan Antonie Bruyn. ,,Al die buitenlandse pers die naar Nederland komt om te zien hoe Geert Wilders de grootste wordt: niet dus!’’ Zijlstra: ,,Dat dominosteentje Nederland waar Rutte het over had tegen de buitenlandse pers is blijven staan. Ik hoop dat ze in andere landen nu ook hervormingen aandurven die wij hebben gedaan.’’



Mark Rutte krijgt nu als politiek leider van de grootste partij het initiatief bij de kabinetsformatie, een derde premierschap lonkt. ,,Wij hebben dit soort crisisbestendige leiders nodig’’ zegt Commisaris der Koning Johan Remkes. ,,Daar was ik mij afgelopen weekend zeer bewust van.’’ Remkes verwijs daarmee naar de diplomatieke rel met Turkije, waarin Rutte adequaat opereerde, zo vindt ook vice-fractievoorzitter Mark Harbers, ,,Het is een van de redenen waarom wij hebben gewonnen.’’

Conto van Rutte

De VVD-top hield intern al langer rekening met een overwinningsnederlaag: een tik van de kiezer incasseren, maar toch de grootste blijven. Tien zetels is niet niks. Daar wordt woensdagavond door veel VVD’ers tamelijk luchtig over gedaan. Behalve door minister Henk Kamp: ,,Daar moeten we niet om heen draaien dat we tien zetels hebben verloren. Maar in een versplinterd landschap zijn we de grootste geworden en dat komt op conto van Mark Rutte.’’

Het woord ,,overwinningsnederlaag’’ nemen de VVD’ers niet in de mond. De blijdschap over ruimschoots de eerste zijn vaagt de ferme tik van tien zetels weg.,,Het is zoals Mark Rutte zegt: je begint de campagne met nul zetels’’ relativeert nummer 2 van de VVD-lijst Jeanine Hennis.

De VVD kan verschillende kanten op in de kabinetsformatie zegt voormalig minister Loek Hermans met een blik naar het uitslagenbord.,,We zijn niet gevangen.’’ Hermans schetst dat VVD, CDA en D66 kunnen worden aangevuld met Christen-Unie en SGP óf met GroenLinks.

PvdA

Er is compassie met wat coalitiepartner PvdA is overkomen. ,,Dat gun je niemand’’ zegt Hennis. Haar collega Kamp: ,,Het doet mij wel pijn wat de PvdA gebeurt.’’

In de campagne die in feite in september 2016 begon, kwam Rutte snel uit de startblokken. Na Zomergasten zei hij in de Telegraaf ,,sorry’’ voor zijn verbroken verkiezingsbeloften. In de daarop volgende algemene politieke beschouwingen werd de geloofwaardigheid van Rutte een issue.