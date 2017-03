GroenLinks-jongeren waarschuwen Klaver: niet te snel regeren

Verkenner Edith Schippers zit vandaag opnieuw om tafel met GroenLinks om te onderzoeken of er een combinatie mogelijk is met de VVD, D66 en CDA. Die combinatie zou een meerderheid hebben in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.



Blokhuis is niet enthousiast over de mogelijke samenwerking. ,,In deze combinatie helpt GroenLinks een rechts kabinet aan de meerderheid. Dat zien wij liever niet. Het is belangrijk dat er stappen rondom duurzaamheid gezet worden en dat de inkomensverschillen kleiner worden. Op die punten moeten concrete stappen genomen worden, anders vind ik het niet de moeite waard om te regeren."



De Dwarsvoorzitter maakt zich in het bijzonder zorgen over de Turkijedeal en de inkomensongelijkheid. ,,CDA en VVD zijn absoluut niet voor nivellerende maatregelen, GroenLinks wel. Dat wordt misschien wel de spannendste", zegt ze.