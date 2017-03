GroenLinks juicht na beste verkiezingsuitslag ooit

,,Met 12 zetels was ik al heel blij geweest”, relativeert GroenLinks-partijvoorzitter Marjolein Meijer. ,,Dit is de erkenning dat Nederland toe is aan verandering.” Bij GroenLinks waren er ook maar drie opties: de uitslag zou goed (12 zetels), zeer goed (15) of uitstekend (20) zijn, zo stelde campagneleider Wijnand Duyvendak eerder deze week al tevreden vast.



Hoe dan ook zou de partij – nu vier zetels (en die vierde kwam er nota bene dankzij een restzetel) – fors winnen. Het electorale hoogtepunt van 11 zetels in 1998 zou sowieso uit de boeken gaan. ,,We wilden de beste campagne ooit en de beste verkiezingsuitslag ooit”, relativeert kandidaat-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. ,,Dat is gelukt.”