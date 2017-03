'Het wantrouwen tegen de PvdA was simpelweg te groot'

2. Behalve als je behendig andere podia kiest

Nieuwkomer Denk koos heel duidelijk een eigen koers. En met succes. De partij van oud-PvdA'ers Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk scoort drie zetels, in verschillende grote steden streven ze de PvdA en SP voorbij. En dat met een geheel eigen campagne, vooral via social media. Het afzeggen van het slotdebat zal dan ook geen stemmen gekost hebben, denken de campagneleiders. Spekman: ,,Het is een ondergrondse campagne. Die is in opkomst. Daar maak ik me wel zorgen over. Want zo gaan partijen nooit meer met elkaar in gesprek of debat. Ieder z'n eigen bubbel.''