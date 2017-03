Hoe groen is Klaver nog na 'n rondje onderhandelen?

Quote Laat ik het ronduit zeggen, deze coalitie heeft niet mijn voorkeur Jesse Klaver De één leidde twee kabinetten, de ander was mede-architect van één van die twee. Klaver weet zich in taai gezelschap met Rutte en Buma, als hij vandaag met hen in de Stadhouderskamer plaatsneemt bij verkenner Edith Schippers.



Nog los van de inhoudelijke afstand die moet worden overbrugd, is het de vraag of Klaver zich als onderhandelaar staande kan houden. Hij is jong, leidde nog geen grote fractie en heeft maar een handvol deelakkoorden op zijn naam.



Vooruit, hij weet zich vandaag gesteund door D66'er Alexander Pechtold, tegenover de rechtse leiders. ,,Maar het is net als met watertrappelen. Niemand kan je daarbij helpen: je moet zelf boven water blijven'', weet een ingewijde.



Gisteren liet Klaver wellicht vast een vleugje van zijn tactiek zien. In een e-mail aan de leden van GroenLinks stelt hij enerzijds de activisten gerust die het niet zien zitten überhaupt met de VVD te gaan onderhandelen: ,,Laat ik het ronduit zeggen, deze coalitie heeft niet mijn voorkeur. Laten we eerlijk zijn: de verschillen tussen onze partijen zijn erg groot.''

Alternatief

Tegelijk lijkt hij de geesten juist rijp te maken voor het gegeven dat een linkser alternatief er niet is, mocht de partij toch macht willen. Een coalitie zónder de VVD zit er niet in, schrijft hij. ,,Inmiddels is duidelijk dat CDA en PvdA daaraan niet meewerken.'' Niet dat een coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks overloopt van slagingskansen, maar niemand wil degene zijn die Klaver wegstuurt. Dus is het de vraag hoe hij zich vandaag opstelt.

Hoe groen vooral. Acht jaar geleden wond Klaver zich als voorzitter van de CNV-jongeren nog op over Milieuminister Cramer (PvdA) die zich niet ferm opstelde ten aanzien van het Klimaatakkoord van Kopenhagen. ,,Ze zegt nu al dat het een politiek compromis zal worden. Wat zit er voor kronkel in de hoofden van deze mensen? Ze dekken zich nu al in tegen gezichtsverlies! 'Lastig lastig' zuchten ze allemaal. Ja hallo, dan had je maar geen bestuurder moeten worden!''

Vertrouwensband

Op het eerste gezicht doet het een beetje denken aan Diederik Samsom die als secondant van Wouter Bos in 2003 voor het eerst aan de formatietafel verscheen. De mond van CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen viel open toen Samsom een tas met 5.000 handtekeningen tegen kernenergie op tafel gooide. Dat activisme stond het pragmatisme in de weg. Klaver is verder dan Samsom was in 2003, zegt men. Hij sloot drie jaar geleden al een deal met de VVD. Met VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg moest hij eruit zien te komen over het leenstelsel. PvdA en D66 zeiden: als de uiterste vleugels - VVD en GroenLinks - eruit komen, dan zijn wij ook akkoord.

De band die tussen de twee ontstond, was uiteindelijk cruciaal. Ze vertrouwden elkaar en kwamen eruit, bij kaarslicht op de veranda bij Duisenberg thuis. Klaver daarna: ,,De VVD heeft afschuwelijke ideeën, maar met Duisenberg kan ik zaken doen.''