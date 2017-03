Hoe nu verder? Spoorboekje richting de formatie

Nu de voorlopige uitslag van de landelijke verkiezingen helder is, begint het spel rondom de formatie van een nieuw kabinet. Vroeger was de Koning daarbij verregaand betrokken, maar tegenwoordig neemt de Tweede Kamer zelf het voortouw.

Volledig scherm Kamervoorzitter Khadija Arib © ANP Kamervoorzitter Arib stuurt alle lijsttrekkers van gekozen partijen volgens de voorlopige uitslag een uitnodiging om vanmiddag om 14.00 uur in ‘de Rooksalon’ te komen praten over de aanloop naar de formatie. Welke partij tijdens dat gesprek de lakens gaat uitdelen, hangt af van de zetelverdeling. Na afloop wordt de koers duidelijk via een persverklaring, die in stijl wordt afgeven in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer.

In 2012 schoof de VVD, toen de winnaar, op dat moment Henk Kamp naar voren als zogeheten verkenner. Die stelde binnen enkele dagen een rapport op waarin stond hoe de verkiezingsuitslag het best recht kon worden gedaan bij de formatie. Naar aanleiding van dat verslag debatteerde de Tweede Kamer de week daarna, waarna er twee informateurs (Henk Kamp en Wouter Bos) werden aangesteld.

Verkenner(s)

Of er deze keer een verkenner komt, of misschien wel meer, staat niet vast en wordt vanmiddag beslist. Wat wél vaststaat is dat de Kiesraad op 21 maart om 16.00 uur de officiële verkiezingsuitslag bekend zal maken. Dan weten we ook welke Kamerleden er met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer zijn beland. Zo kwam bijvoorbeeld Pieter Omtzigt vijf jaar terug toch aan een zetel, ondanks zijn 39ste plek op de kieslijst van het CDA.

Een dag later, op woensdag, zwaait de ‘oude’ Tweede Kamer af, maar niet voordat de commissie voor de Geloofsbrieven heeft besloten over de toelating van gekozen leden. Verder wordt er een ontwerpprofielschets vastgesteld voor de functie van Kamervoorzitter. PvdA’er Arib heeft al aangegeven graag te willen aanblijven, maar naar verwachting zullen ook andere partijen eigen kandidaten naar voren schuiven.

Debat

Op donderdag 23 maart wordt een tijdelijk voorzitter beëdigd en daarna de nieuwe Kamerleden. Dan wordt ook definitief bepaald aan welke eisen en kwaliteiten de nieuwe Kamervoorzitter moet voldoen. Vervolgens is de belangrijkste stap volgens de reglementen het ‘onverwijld’ inplannen van een debat over de uitslag van de verkiezingen. Daarin zal een verslag van een eventuele verkenner of verkenners worden meegenomen.

Snel daarna wordt het tijd voor de Tweede Kamer om één of meerdere informateurs te benoemen voor de formatiebesprekingen, waarbij het gebruikelijk is dat de grootste politieke partijen het voortouw nemen. Tegen die tijd tekent zich ook af welke partijen samen echt een poging willen doen een kabinet te vormen, rekening houdend met een coalitie die bij voorkeur eveneens een meerderheid heeft in de Senaat.