Hoe zit het met de restzetels?

De verdeling van de restzetels kan pas beginnen alle (geldige) stemmen zijn geteld. Dat kan nog even duren, omdat verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, pas vandaag of morgen met hun definitieve uitslag komen.



Als alle stemmen binnen zijn, dan wordt de kiesdeler bepaald. Dat is het aantal stemmen dat recht geeft op een zetel in de Tweede Kamer. ProDemos, ‘het huis voor democratie en rechtsstaat’, heeft voor dit proces een handig rekenvoorbeeld bedacht. Stel dat negen miljoen kiezers op juiste wijze hun stem hebben uitgebracht. Als we die negen miljoen delen door het aantal Kamerzetels, dan hebben we de kiesdeler te pakken. In dit geval is dat dus negen miljoen gedeeld door 150 = 60.000. Voor elke 60.000 stemmen krijgt een partij één zetel. Dat betekent dat hoe hoger de opkomst is, hoe hoger de kiesdeler wordt, en hoe meer stemmen een partij moet halen voor een zetel.



Stel verder dat een partij 380.000 stemmen heeft gekregen. Delen we die door 60.000, dan komen we uit op zes zetels, en blijven er 20.000 stemmen over. Deze ‘overschotstemmen’ worden van alle partijen bij elkaar geveegd en hiermee worden de restzetels verdeeld.