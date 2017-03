Job Cohen houdt vertrouwen in Asscher ondanks slechte prestatie Carré-debat

Cohen erkent dat de PvdA het op dit moment lastig heeft. Hij wijt dat vooral aan de afgelopen kabinetsperiode met coalitiepartner VVD. ,,Maar ik hou groot vertrouwen in Asscher", benadrukt Cohen, die zelf in 2012 op moest stappen na tegenvallende prestaties. ,,En als het nu niet helemaal goed komt, dan later. Kijk maar naar Buma. Die was vier jaar geleden ook nergens, en nu doet hij het hartstikke goed. Hij kan andere dingen roepen: wat zij hebben gedaan vind ik niet goed, wat zij niet hebben gedaan, ga ik doen. Asscher kan dat niet."

Cohen volgde begin 2010 Wouter Bos op, maar slaagde er in de bijna 2 jaar erna niet in thuis te raken in de politieke arena in Den Haag. Zijn eerste optredens in de verkiezingscampagne leverden al meteen kritiek op en Cohen verloor in juni 2010 de verkiezingen met één zetel verschil van de VVD van Mark Rutte.