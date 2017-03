Klachten over onhandelbaar groot stembiljet

Rolstoel

Mensen in een rolstoel of scootmobiel hadden vooral problemen met de toegang tot het stemlokaal en stemhokje. Zo waren bijvoorbeeld de toegangsdeuren te zwaar, was het stemhokje te klein, was de ketting aan het potlood te kort of was het schrijfplankje te hoog of te ondiep. Veel vragen gingen ook over de hulp in het stemhokje voor blinden en slechtzienden.