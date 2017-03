Klaver: Ik doe niks af aan GroenLinks-idealen

Dat schrijft Klaver vandaag in een e-mail waarin hij zijn achterban bijpraat over de formatie tot nu toe. Klaver omschrijft de mogelijke coalitie als de VVD ‘helemaal op rechts’ en ‘wij op de groenlinkse flank’. ,,Tussen ons in zitten CDA en D66.” Die coalitie ziet hij ‘niet als zijn voorkeur’. ,,Laten we eerlijk zijn, de verschillen tussen onze partijen zijn erg groot.” Tegelijk stelt Klaver dat Schippers heeft geconcludeerd dat het de enige serieuze optie is.



Morgen gaat Klaver wederom praten met Schippers, dit keer tegelijk met Mark Rutte, Sybrand Buma en Alexander Pechtold. ,,Niet om te onderhandelen”, benadrukt de GroenLinks-voorman, ,,maar om te kijken of er enige ruimte is om tot een zinvol gesprek te komen.”