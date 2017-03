'Klimaatplannen GroenLinks zijn onderhandelbaar'

Video Segers (ChristenUnie): Coffeeshop in winkelstraat is bizar

10:06 Is het drugsbeleid in Nederland momenteel niet te streng? Absoluut niet, vindt ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers. ,,We krijgen geen drugsvrije wereld door legalisering. Ik zou tegen jongeren willen zeggen: begin er niet aan. Drugs zijn gevaarlijk, verslavend en slecht voor je gezondheid. Kies niet voor drugs! Je wordt er niet helderder van. Dus een coffeeshop in een winkelstraat vind ik bizar."