Koffie? Nee, buitenlandse zaken!

‘Goedemorgen Mark’

‘Edith.’

‘Koffie?’

‘Graag’

‘Mark, we hebben drie kwartier, zeg het maar.’

‘Nou ja, we hebben gisteravond nog gebeld, je weet wat we willen.’

‘Tuurlijk, maar die ambtenaar zit hier niet voor niks.’

‘Okee: natuurlijk: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.’

‘Genoteerd?’

‘Jij nog koffie? Koekje d’rbij?’

‘Heb je nog plannen voor de zomervakantie, Edith?’





‘Lodewijk'

‘Edith’

‘Tja’

‘Tja’

‘Koffie?’

‘Graag’’

‘Wat een weer, he”

‘Nou’

‘Koffie?’

Nog 44 minuten, Lodewijk .’

‘Tja.’

‘Geert’

‘Edith.’

‘Wat kan ik voor je ..’

‘Edith, jullie gaan ons eruit gooien, he. Ik weet het wel. 20 zetels, en dan toch worden gedemoniseerd.’

‘Geert, ik wou je net vragen..’

‘Het is een schande, Edith.’

‘Maar Geert..’

‘We hebben de verkiezingen gewonnen, Edith. Op jullie na.’

‘Maar Geert, ik.’

‘Denk maar niet dat ik het hier bij laat zitten.’

‘Ik stap straks boos op.’

‘Okee, Geert.’

‘Koffie toch nog even?’

‘Sybrand.’

‘Mevrouw Schippers. We willen d’r in.’’

‘Nou, dat is snel, Sybrand.’

‘Mevrouw Schippers, het maakt ons niet uit hoe, als het maar over rechts is.’

‘Koffie, Sybrand?’

‘En als ik niet drie heel belangrijke posten krijg, mevrouw Schippers..’

‘Sybrand?’

‘Dan begin ik mijn eigen kabinet. Buma I. Hebt u dat al gehoord. Buma I. Da’s over links. Maar dat kan me echt helemaal niks schelen. Het kan. ‘

‘Sybrand?’

‘Dat was het. Mevrouw Schippers.’

‘Alexander’

‘Edith. We nemen onze verantwoordelijkheid.’

‘Niet zo snel, Alexander.’

‘Ik wil erin, Edith, ik heb genoeg van de Kamer. Ik ga niet nog vier jaar debatteren met onbenullen.’

‘Dus..’

‘Het maakt ons niet uit , Edith. We gaan voor alles.’

‘Koffie. Alexander?

‘Buitenlandse Zaken, Edith. En snel graag.’

Officieel Communique: De verkenner mevrouw E. Schippers en de heren (Rutte/Asscher/Wilders/Van Haersma Buma/Pechtold etc) hebben een uitvoerige en vruchtevolle uitwisseling gehad over de mogelijkheden van de vorming van een nieuw kabinet etc etc.