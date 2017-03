LIVE | Sybrand Buma: alle coffeeshops moeten dicht!

Video 'Bij milieubeleid moet je consequenties even vergeten, dat doe ik niet'

10:02 CDA-leider Sybrand Buma is tegen het direct sluiten van de kolencentrales, omdat we nog geen alternatieven hebben. ,,Niemand heeft daar nog een antwoord op. Ik wil er ook vanaf, maar ik schets wel de consequenties. Het gekke is dat je bij milieubeleid geacht wordt de consequenties even te vergeten. Dat doe ik niet."