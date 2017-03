Meer vrouwen in de Kamer? Stem níet op de eerste vrouw op de lijst

Van den Toorn (27) en haar kompanen zijn pas een flinke maand bezig en de belangstelling voor de uitgedachte strategie is enorm. ,,Als het lukt om 7 tot 8 vrouwen extra in de Kamer te krijgen, stijgt het percentage vrouwen in het parlement met 5 procent. We hebben goede hoop dat we dit halen. Onze Facebook-post is een half miljoen keer bekeken. Onze site trok gisteren 15.000 bezoekers en vandaag tot 10 uur al 6.000 keer. 5 procent meer vrouwen is niet heel veel, maar we hopen dat de politieke partijen dit goed in de oren knopen en voortaan de kandidatenlijst evenwichtiger opstellen.’’