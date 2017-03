Moet GroenLinks meedoen?

FormatieAls het om meeregeren gaat, zijn GroenLinksers verdeeld. Voor- en tegenstanders geven, vaak anoniem, hun argumenten om juist wél of juist níet mee te doen aan een rechts kabinet. Want: wat blijft er over van de idealen?

JA.

Toen Die Grünen eind jaren negentig voor het eerst gingen meeregeren in Duitsland, wisten zij één belangrijk punt te scoren: de Atomausstieg. De Duitsers regelden bij wet dat kernenergie wordt afgebouwd naar nul, om in de tussentijd te investeren in hernieuwbare energie. Stiekem hoopt GroenLinks in ons land ook iets groots van die orde binnen te slepen. Volgens sommige partijleden zou dat regeringsdeelname de moeite waard maken. ,,Want als we nóg eens vier jaar wachten om het klimaat te redden, wordt het alleen maar moeilijker", waarschuwt een partijveteraan.

Klaar om te regeren is GroenLinks eigenlijk al tien jaar. Oud-partijleider Femke Halsema zei in 2006 al 'een ideeënpartij op zoek naar macht' te zijn. Die macht kwam er nooit, ook niet toen de partij in 2010 aanschoof bij de onderhandelingen over een kabinet Paars-Plus van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Dat overleg klapte: de VVD had gewonnen 'over rechts' en wilde ook regeren 'over rechts'. Nu is er weer een kans voor GroenLinks. Eentje die volgens een deel van de achterban met beide handen moet worden aangegrepen.

Klaver voerde campagne met een boodschap van verandering en échte verandering bereik je nu eenmaal in het kabinet. Dat staat of valt wel met het onderhandelingsresultaat. GroenLinks heeft daarin drie prioriteiten geformuleerd: vergroening, het bestrijden van ongelijkheid in de samenleving en een humaan asielbeleid. De partijveteraan stelt dat GroenLinks concessies moet doen: ,,Het klimaat is voor ons zo belangrijk dat als je daar dingen op kunt binnenhalen, het wel ten koste van de andere twee punten mag gaan."

Want uitgerekend die onderwerpen liggen lastig bij de twee rechtse partijen. ,,De vraag is meer of VVD en CDA wel klaar zijn om met ons te regeren", meent Europarlementariër Bas Eickhout. ,,De liefde moet wel van alle kanten komen."

NEE.

Bij GroenLinksers in den lande broeit het. De angst dat hun partij bij een samenwerking met 'hardrechts' van de VVD hetzelfde lot te wachten staat als de PvdA nu en het CDA eerder, is groot. Die vrees is niet ongegrond. Bij de verkiezingen van 2012 werd de partij immers hard afgestraft omdat die een jaar eerder het minderheidskabinet van VVD en CDA te hulp schoot door eerst een politietrainingsmissie en daarna een begrotingsakkoord mogelijk te maken. Een herhaling daarvan, wordt als schrikbeeld gezien. ,,Als je eenmaal gaat onderhandelen, zwem je toch een fuik in. Het is moeilijk daar weer uit te komen", weet een ervaringsdeskundige.

Ook wordt er getwijfeld of het strategisch slim is om na een historische zetelwinst meteen in een kabinet te springen. Samenwerken met het old boys network van VVD, CDA en D66. Is dat zo slim? Nee, zegt een lokale fractievoorzitter. ,,De kans is groot dat je met wat groene spiegeltjes en kraaltjes wordt afgescheept."

Inhoudelijk zijn de verschillen nu eenmaal te groot, klinkt het. Bovendien zou GroenLinks de 'junior partner' worden. ,,Ik vind het vrij naïef te veronderstellen dat de kleinste partij een programma eruit kan onderhandelen dat tegemoet komt aan de groene en linkse verwachtingen die tijdens de campagne zijn gewekt", oordeelt oud-senator Leo Platvoet. D66 wil GroenLinks maar wat graag bij een coalitie hebben. Maar die partij is óók een electorale concurrent. ,,GroenLinks moet zich niet door D66 als schild laten gebruiken", waarschuwt Platvoet.