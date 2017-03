Nederlanders in VS opgelucht: geen 'Dutch Donald Trump'

New Yorker Hugo van Dijk heeft in zijn hele leven nog nooit gestemd, ook niet voordat hij in 1991 naar de VS verhuisde. ,,Het boeide me niet. Maar vanwege Trump en het hele verhaal met Wilders heb ik me nu toch geregistreerd.” Hij stemde op D66 en constateert verheugd dat Nederland te ‘nuchter’ blijkt voor een ommezwaai zoals Amerikaanse kiezers in gang zetten met de verkiezing van Trump. ,,Na de eerste maanden van president Trump moeten Nederlanders hebben gedacht: nee, dat toch maar niet.”



Tot grote opluchting van de landgenoten die zich op de verkiezingsavond hebben verzameld in The Netherland Club in New York. De zaal is onverwacht bomvol – de verkiezingen thuis leven meer dan ooit onder Nederlanders in het buitenland. Een recordaantal van 77.500 heeft zich zoals Van Dijk geregistreerd om te stemmen. Veel emigranten vonden het belangrijk te voorkomen dat de PVV de grootste partij kon worden.



Student Ralien Bekkers had er nog rekening mee gehouden dat ze een klap te verwerken zou krijgen zoals op 8 november, toen de vrouw voor wie ze actief campagne voerde onverwacht verloor. ,,Ik wilde de volgende ochtend gewoon niet wakker worden - in het land van Trump. Ja, ik was best bezorgd dat bij ons hetzelfde zou gebeuren.”