Nog altijd Hilversummers zonder stempas door fout met bezorging

In totaal werden er in de gemeente iets meer dan 250 vervangende stempassen aangevraagd, voornamelijk uit de postcodegebieden 1211 en 1217. De vervangende stempassen in het postcodegebied 1211 zijn inmiddels allemaal nabezorgd, maar in 1217 nog niet. Daar vroegen 143 personen een vervangende stempas aan, maar nog altijd heeft niet iedereen deze ontvangen.



De gemeente Hilversum zegt niet verantwoordelijk te zijn voor fouten in de bezorging. De bezorging is in handen van PostNL; het bedrijf bevestigt dat er iets mis is gegaan.