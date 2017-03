Nog één keer de kiezer verleiden tijdens laatste debat bij NOS

Maar die grijpt die sneer vooral aan om zijn eigen punt te maken, in een laatste poging toch nog de VVD voorbij te streven. ,,Uw belasting op auto’s gaat de mensen echt raken. Weet u wat ik belangrijk vind? Dat mensen lagere lasten gaan krijgen, want daar hebben ze - terecht - na 4 jaar genoeg van. Zoek maar een ander.’’



Of neem D66-leider Pechtold, die nog één keer de Europa-aanhangers streelt. ,,We moeten juist samenwerken binnen de EU, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en energie.’’



SP-lijsttrekker Emile Roemer kan zich daar dan weer fijn tegen afzetten. ,,We geven steeds meer in handen van Brussel, daar moeten we vanaf.’’



Zo praten de lijsttrekkers haast expres langs elkaar heen. Geen gehakketak onderling, maar vooral de achterban behagen en proberen te vergroten. Niemand neemt risico met al te felle aanvallen, zeker nu de peilingen nek-aan-nek zijn voor CDA, D66, VVD en PVV. Niemand wil een fout maken.