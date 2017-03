Omtzigt ‘beroofd’ van Twentse stemmen

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is 171 stemmen misgelopen. Daardoor werd niet hij, maar Geert Wilders de populairste politicus in de gemeente Twenterand.

In Twenterand is bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer een onherstelbare fout gemaakt bij het toekennen van stemmen. Per ongeluk zijn 171 voorkeurstemmen aan de nummer drie op de lijst van het CDA gegeven, terwijl die voor Pieter Omtzigt, de nummer vier op de lijst, waren. De kiezers zijn hierover niet geïnformeerd.

Op 15 maart maakten 171 mensen uit Vriezenveen de gang naar stembureau Westerkerk om hun steun te geven aan Pieter Omtzigt. Dát vakje kleurden ze rood. Maar de stemmen kwamen bij René Peters terecht, de nummer drie op de lijst. De oorzaak is een verschrijving van de voorzitter van het stembureau in de Westerkerk. Die draaide per ongeluk het aantal stemmen voor Peters (0 werd 171) en Twentenaar Omtzigt (171 werd 0) om.

Een ambtenaar van de gemeente Twenterand constateerde de fout op maandag 20 maart, toen ze per partij een overzicht maakte van de uitslag per stembureau. "Die getallen waren niet logisch, omdat Omtzigt hier een voorkeurscampagne heeft gevoerd", zegt burgemeester Cornelis Visser. Hij belde met de voorzitter van het betreffende stembureau, die de fout direct toegaf, en lichtte het hoofdstembureau in Zwolle en de Kiesraad in. Maar zonder effect. "De Kiesraad gaf aan dat er niets meer kon worden gedaan. De fout was volgens hen zo klein dat ie geen invloed had."

Saillant detail is wel dat nu niet Pieter Omtzigt, maar Geert Wilders de boeken in gaat als populairste politicus bij deze verkiezingen in Twenterand. In totaal kleurden 3.073 mensen het vakje van de PVV-voorman rood en daarmee had hij in de officiële uitslag drie (!) stemmen meer dan CDA'er Omtzigt. Op papier althans, zonder de fout heeft Omtzigt 3.241 stemmen.

De burgemeester van Twenterand betreurt de fout en hoe het daarna gelopen is. "Maar we hebben er alles aan gedaan om het te herstellen." Zo nam Visser direct contact op met Peters en Omtzigt. De Enschedeër reageerde verbaasd en stuurde een brief naar zowel de Kiesraad, de gemeente als de Commissie voor het Onderzoek naar de Geloofsbrieven. Hij heeft nog geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen.

Maar de Kiesraad is vastbesloten; een correctie komt er niet. Een lang verhaal kort: de ontdekking van de fout kwam te laat en de uitslag kan niet met terugwerkende kracht worden veranderd. "Zelfs als er nu nog iets aan het licht zou komen, zou dat de zetelverdeling in de Kamer niet veranderen", zegt een woordvoerder van de Kiesraad.

Omtzigt hekelt de houding van de Kiesraad, die door Visser op de hoogte gebracht werd van de verschrijving en toch de uitslag definitief vaststelde. "Hun hoofdtaak is de uitslag precies vaststellen. Als je merkt dat het niet goed is, stel je toch een nieuw proces-verbaal op?"