Onderhandelingen over 'megagrote verschillen' van start

Schippers sprak vorige week met de lijsttrekkers van alle dertien partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen. Toen ging het om verkennende gesprekken. De uitkomst was dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks serieus gaan onderhandelen over een kabinet.



Of zij er ook echt uit gaan komen is nog niet te voorspellen. Hoewel de partijen deze coalitie als enige serieuze optie zien, benadrukken ze regelmatig de grote onderlinge verschillen. De komende periode proberen ze het eens te worden over onder meer thema's als de arbeidsmarkt, het belastingstelsel, de inkomensverdeling, het milieu, veiligheid en defensie, het immigratievraagstuk, onderwijs en de zorg.