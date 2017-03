Onderzoek: ‘Linkse lijsttrekkers vaker op tv’

Lijsttrekkers van progressieve linkse partijen waren tussen 1 januari en gisteren iets vaker bij de publieke omroep op tv te zien dan van conservatieve rechtse partijen. Links scoorde 56 procent, rechts 44.

Dat stelt het programma Brandpunt+, dat in samenwerking met het bedrijf Media Distillery, alle programma’s, reclames en spotjes heeft onderzocht. Ze deden dat met speciale gezichtsherkenningssoftware. Zo werd ook iemands gezicht herkend als zijn of haar campagneposter in een programma werd vertoond. Volgens de redactie is het voor het eerst dat de airtime van politici zo precies werd berekend.

Pauw & Jinek

Uit de meting werd duidelijk dat in de programma's Jinek en Pauw & Jinek: De Verkiezingen 63 procent van de gezichten van progressief linkse lijsttrekkers waren. Tot de progressief linkse partijen rekent het programma PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en Denk. Binnen conservatief rechts vallen PVV, VVD, CU, CDA, SGP en VNL. PVV-leider Wilders beschuldigt de NPO linkse voorkeuren te hebben. Zo sloot hij onlangs de show Goedemorgen Nederland af met ‘dan gaan we nu over naar het ‘linkse’ NOS Journaal’.

Wilders en Baudet

Uit het onderzoek blijkt dat Wilders de meeste airtime kreeg zonder dat hij te gast was of commentaar gaf in een programma. In de helft van de gevallen ging het over hem zonder dat hij in de studio aanwezig was.