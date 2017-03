Onervarendheid in Kamer

Kuzu meed media om vragen over Erdogan

7:53 Op het hoogtepunt van de diplomatieke aanvaring tussen Nederland en Turkije zegde Denk-voorman Tunahan Kuzu mediaoptredens af omdat hij geen trek had in vragen over de heikele kwestie. Hij beklaagde zich gisteravond in het televisieprogramma Pauw dat Denk voortdurend ter verantwoording wordt geroepen over wat er in Turkije gebeurt.