Opnieuw drukte bij flyeracties Wilders

Tijdens deze verkiezingscampagne is de PVV-leider nog niet veel 'de boer op' geweest. Hij schrapte een deel van zijn campagneactiviteiten nadat de dienst die hem beveiligt in opspraak was gekomen. Vorige week vrijdag hervatte hij zijn campagne en dook hij ineens onaangekondigd op in Volendam, waar een eerdere flyeractie was geschrapt.



Afgelopen woensdag demonstreerde Wilders bij de Turkse ambassade in Den Haag, tegen de politieke campagne die de Turkse regering in Nederland wil voeren.