Partij voor de Dieren droomt na winst al van 25 zetels

Pepe van Herpen is een van die duizenden Nederlanders die voor lijsttrekker Marianne Thieme het verschil maakten. Pepe -Brabander, hbo-student business, 20 jaar- stemde voor het eerst voor de Tweede Kamer én hij stemde Partij voor de Dieren (PvdD). ,,Als enige van mijn vrienden. De rest stemde VVD, D66, soms GroenLinks.’’



Dat hij iets ‘groens’ zou kiezen, was duidelijk. ,,Ik ben al vegetariër sinds ik op mijn veertiende verschrikkelijke documentaires over de vleesindustrie zag. En: ik ben al heel lang bezorgd over de klimaatverandering. Waarom gaat het tijdens zo’n campagne steeds over geld en inkomen als we ons veel drukker moeten maken over de milieucrisis?’’



Pepe twijfelde wel. GroenLinks of Partij voor de Dieren? ,,Het werd het laatste, omdat GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver het tijdens de debatten iets te vaak over regeren had. Ik vroeg me af: wat blijft er over van Klavers idealen als hij een coalitie ingaat?’’