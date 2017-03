Partijen gaan hard to get spelen in formatie

Wat opvalt is dat alles dat erna komt dicht bij elkaar zit. Het politieke landschap is versplinterd. Dat wordt een interessante formatie.



Rutte's winst is niet anders te verklaren dan door de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Hij stond er slecht voor, zijn beleid van de afgelopen jaren was impopulair. Maar hij hamerde tijdens de campagne op zijn ervaring, op zijn leiderschapscapaciteiten. Het optreden bij de diplomatieke rel met Turkije werd erg gewaardeerd door de mensen in het land. Zelfs de oppositiepartijen steunden hem.



De PVV heeft gewonnen maar ik denk toch dat Geert Wilders baalt. Hij had op meer gehoopt. Hij stond tot niet al te lang geleden aan kop in de peiling. Maar hij heeft het niet waargemaakt.



Ook Jesse Klaver van GroenLinks zal hetzelfde gevoel hebben als Wilders. Hij wint fors maar hij zit niet in de kopgroep. Hij is wel de grootste op links.