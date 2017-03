Partijen gaan hard to get spelen in formatie

Het meest opvallend is het enorme gat dat de VVD heeft geslagen met de andere partijen. Veel groter dan we hadden zien aankomen. De peilingen tot nu toe gaven aan dat meerdere partijen de grootste konden worden. Maar dit gat is echt heel groot.

Het tweede wat opvalt is het historische verlies van de PvdA. Nog nooit heeft een partij zoveel zetels verloren. Dit is ongekend.

Quote Het politieke landschap is versplinterd. Dat wordt een leuke formatie Dit is niet de definitieve uitslag maar de ervaring leert dat exitpolls hooguit twee zetels kunnen verschillen bij een partij. Maar als je zo'n gat hebt geslagen met andere partijen, het verschil is twaalf zetels met de nummer twee, kun je gevoeglijk aannemen dat de VVD de grote winnaar is van de verkiezingen.

Wat opvalt is dat alles dat erna komt dicht bij elkaar zit. Het politieke landschap is versplinterd. Dat wordt een interessante formatie.

Rutte's winst is niet anders te verklaren dan door de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Hij stond er slecht voor, zijn beleid van de afgelopen jaren was impopulair. Maar hij hamerde tijdens de campagne op zijn ervaring, op zijn leiderschapscapaciteiten. Het optreden bij de diplomatieke rel met Turkije werd erg gewaardeerd door de mensen in het land. Zelfs de oppositiepartijen steunden hem.

De PVV heeft gewonnen maar ik denk toch dat Geert Wilders baalt. Hij had op meer gehoopt. Hij stond tot niet al te lang geleden aan kop in de peiling. Maar hij heeft het niet waargemaakt.

Quote Ik denk toch dat Geert Wilders baalt. Hij had op heel veel meer gehoopt Ook Jesse Klaver van GroenLinks zal hetzelfde gevoel hebben als Wilders. Hij wint fors maar hij zit niet in de kopgroep. Hij is wel de grootste op links.

De VVD zal de leiding krijgen in de formatie. Rutte heeft al aangegeven dat hij een voorkeur heeft voor een samenwerking met het CDA en D66. Die hebben, op basis van de exitpolls, met z'n drieën net geen meerderheid dus moet er een vierde partij bij. Het zou GroenLinks of de ChristenUnie kunnen zijn.

Wat het lastig maakt is dat de VVD nu twee keer heeft geregeerd. De eerste keer met het CDA en die daarna werd afgeslacht door de kiezer. Daarna heeft Rutte geregeerd met de PvdA en die is nu nog erger afgeslacht. Dus er is geen partij die staat te springen om met Rutte in een kabinet te gaan. Dus je kunt er gif op innemen dat alle partijen hard to get gaan spelen en veel eisen op tafel leggen.