Pauw 'schrikt' van Groningers tegen Rutte

Jeroen Pauw kijkt met gemengde gevoelens terug op de turbulente aflevering van Pauw & Jinek: De Verkiezingen van gisteravond. ,,Eva en ik dachten allebei: Mijn God wat gebeurt hier?! Dit was op de rand van prettig.’’





In het publiek bij de talkshow zaten gisteravond zo’n 30 Groningers die zich woedend uitlieten over het kabinetsbeleid rond de gaswinning in hun provincie. Er klonk boegeroep, er werd ‘naaiers’ geroepen, ‘kraan dicht’ gescandeerd en met briefjes ‘not my premier’ gewapperd. Aan tafel zat premier Mark Rutte die alle zeilen moest bijzetten om zichzelf te verdedigen.

,,Eva en ik zijn ook gastvrouw- en heer van zo’n programma en dan wil je dat de gast het prettig heeft. Dit was op de rand van prettig’’, aldus Jeroen Pauw terugblikkend op de uitzending. ,,Het was best even schrikken. Hadden we dit moeten zien aankomen? Ja, misschien wel.’’

De talkshowhost legt uit dat in elke aflevering van Pauw & Jinek: De Verkiezingen een groep mensen uit de samenleving aanwezig is wiens onvrede onderdeel is van het gesprek met aangeschoven politici. ,,Onze redactie praat vooraf met die groep en kiest dan 2 of 3 mensen die hun standpunten genuanceerd kunnen verwoorden. Maar bij een kolkende menigte wordt het lastiger de regie te houden.’’

Een man, niet een van de aangewezen woordvoerders, hield op een zeker moment de microfoonhengel stevig vast om een persoonlijk verhaal te kunnen vertellen over de dood van zijn vader. Hij legde een verband tussen het overlijden en de manier waarop het kabinet met de situatie in Groningen omspringt.

Pauw: ,,Als iemand zoiets dramatisch zegt, kan je niet even roepen: ‘Daar hebben we nu geen boodschap aan’. Ik had dat specifieke verhaal liever niet in de uitzending gehad, omdat je zo’n persoonlijk verhaal de premier niet voor de voeten kan werpen en hij daar dus ook niks mee kan. Eva en ik dachten allebei: Mijn God wat gebeurt hier?!’’

,,Maar met live televisie kan zoiets soms gebeuren’’, vervolgt de presentator. ,,Het hoort ook bij wat er gebeurt in de samenleving. Er is boosheid en dat leidt tot veel emotie. En met Mark Rutte heb je ook geen suikergoed aan tafel. De premier kan dit goed aan. Hij wist wat er in het publiek zat en had zich vooraf goed voorbereid door bijvoorbeeld nog even te bellen met minister Henk Kamp over de situatie in Groningen.’’

Bovendien, volgens Pauw verliet Rutte met alles behalve met een rotgevoel uiteindelijk de studio. ,,Wij gaven na afloop aan het vervelend te vinden dat het zo explodeerde, maar hij was absoluut niet chagrijnig. ‘Zo gaat dat, maak je geen zorgen’. Hij heeft nog gezellig een glas wijn gedronken voor hij vertrok. Ook wisselde hij contactgegevens uit met die meneer die zijn persoonlijke verhaal deed. Ik ga er dus vanuit dat zij elkaar op een later moment nog spreken. Ik kreeg het idee dat ook de Groningers op een goede manier zijn weggegaan.’’