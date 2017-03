Peilen in Heemskerk, de meest gemiddelde gemeente van Nederland

Bij de laatste zes verkiezingen voor de Tweede Kamer lag het resultaat in Heemskerk vier keer het dichtste bij de landelijke uitslag van alle gemeentes van Nederland. En als Heemskerk niet de meest gemiddelde gemeente van Nederland was, dan kwam het er steevast heel dichtbij. Reden genoeg om de uitslag in Heemskerk nauwlettend in de gaten te houden. Wie weet is het stemgedrag uit deze plaats ook dit jaar wel een goede indicatie van de landelijke uitslag.

Onze verslaggevers Hanneke van Houwelingen en Jeroen Schmale vragen vandaag de kiezers in het stembureau in de Heemskerk of ze anoniem aan willen geven welke partij hun stem kreeg. Om de twee uur keert het duo onze eigen stembus om en geven ze een tussenstand via deze site. Via hun Twitter-accounts (@Hanneke_vh en @jerschmale) houden ze hun volgers op de hoogte van het wel en wee in het stembureau, dat in een verpleeg- en verzorgingshuis is gevestigd.

Mocht u zelf ook van plan zijn om een exitpoll te organiseren, doe dat dan niet in Urk. In die gemeente wordt steevast radicaal afgeweken van het landelijke gemiddelde. Kijk in onderstaande grafiek hoe dicht de uitslag van uw gemeente het landelijk gemiddelde bij vorige verkiezingen benaderde.