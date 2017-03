PvdA Enschede opent aanval op Spekman

PvdA-fractievoorzitter Laurens van der Velde kwam daarop meteen in actie en stelde een motie op. Daarin vraagt hij het vertrouwen in hun partijvoorzitter op te zeggen. Binnen een uur had Van de Velde de benodigde 50 steunbetuigingen. Daarom moet er aanstaande zaterdag in de landelijke ledenraad over de motie gestemd worden. "Zowel bij een positieve als negatieve uitspraak geeft dat een helder perspectief voor de toekomst", aldus de Enschedese fractievoorzitter.

Campagne

"Het gaat er niet om wat ik persoonlijk van de situatie vind. Maar op sociale media valt wel te lezen dat veel leden vinden dat er dingen niet goed zijn gegaan deze campagne. En eerlijk gezegd denk ik inderdaad dat iemand in zijn positie andere afwegingen had moeten maken", vervolgt Van de Velde. "Het gaat er nu om dat we duidelijk uitspreken wat we vinden. Spekman is nooit gekozen: bij de verkiezingen voor een partijvoorzitter was er geen tegenkandidaat. maar het is nu tijd om daar een goede discussie over te voeren."