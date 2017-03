PvdA moet sexy en gezellig worden, dan komt het goed

Het nieuwe Kamerlid Gijs van Dijk, afkomstig uit vakbond FNV, ging de Utrechtse markt op om het van kiezers te horen. ,,Ons profiel is te vaag'', concludeert hij. ,,Mensen weten niet meer precies waar we voor staan. Maar ik hoorde ook kiezers zeggen dat we zo'n afstraffing niet hebben verdiend, omdat we de afgelopen jaren goede dingen hebben gedaan. We moeten het trotser uitdragen.''Asscher stak de hand in eigen boezem. ,,Het doet mij pijn en verdriet dat ik er als lijsttrekker niet in ben geslaagd het vertrouwen in de PvdA te herstellen. Ik had gehoopt het verschil te maken, dat is niet gelukt.''



Maar het ligt niet alleen aan hem of aan de campagne, zegt hij. ,,Dit is al jaren aan de gang. Er is een radicale verandering nodig. We hebben bijna geen vaste kiezers meer en daar moeten we onze organisatie op aanpassen.''



De partij moet 'een sexy beweging' worden, waar jongeren zich graag bij aansluiten. Het moet er gezelliger worden, positiever. Vooral jonge PvdA'ers hebben genoeg van de partijcoryfeeën die in de media vertellen wat er mis is met de PvdA, zonder zelf bij te dragen aan verbetering.