PvdA verwerkt historische nederlaag in stilte

,,Dit is voor ons allemaal een enorme klap’’, zegt partijprominent Sharon Dijksma, lid van het campagneteam. ,,We hebben de afgelopen vier jaar geprobeerd het land fatsoenlijk en rechtvaardig uit de crisis te krijgen. De resultaten daarvan hebben we niet overtuigend aan de kiezers overgebracht.’’



Ook de samenwerking met de PvdA zit veel kiezers dwars, merken partijprominenten op. Maar zo vlak na de uitslag is geen moment voor zelfanalyse. ,,Dit moeten we verwerken’’, klinkt het.



Partijvoorzitter Hans Spekman probeert de moed erin te houden. ,,Deze nederlaag is buitengewoon pijnlijk. We zullen de komende tijd in gesprek moeten met kiezers in het land. Maar ik heb één overtuiging: dat sociaaldemocratie staat altijd op.’’ Voor het eerst die avond klinkt applaus uit de zaal.



De PvdA had al het verliesrecord met 22 zetels bij de verkiezingen in 2002.