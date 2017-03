PVV'ers hielden stem geheim bij onze peiling

Verslaggevers van deze site vroegen bijna 1700 kiezers in verzorgingshuis Heemswijk in Heemskerk gisteren na het uitbrengen van hun officiële stem om anoniem nog een keer te laten blijken op welke partij hun keuze was gevallen. Dit bureau was een bewuste keuze: de resultaten in de Noord-Hollandse plaats benaderden het landelijke resultaat bij vorige verkiezingen vaak het meeste van alle gemeenten in Nederland. En van de stembureaus in ‘middletown’ Heemskerk zaten de kiezers in het verzorgingshuis er dan nog eens het dichtste bij.



Van alle kiezers in het bureau wilde 82 procent (bijna 1400 stemmers) meewerken aan onze peiling. De mensen die niet deelnamen aan de exitpoll kozen opmerkelijk vaak voor de PVV. Van alle kiezers die op de partij van Geert Wilders stemden, nam 34 procent niet deel aan ons onderzoek. Onder kleinere partijen hielden Heemskerkers die op de SGP, Partij voor de Dieren en DENK stemden hun keuze geheim.