Reacties op voorlopige uitslag: 'Het antwoord op Wilders is groen'

Uit de voorlopige prognose komt de VVD als grote winnaar uit de kast. De PVV heeft de slag om de tweede plek van de D66 en CDA gewonnen.

Frankrijk

De Franse president François Hollande heeft premier Mark Rutte gefeliciteerd met een ,,duidelijke overwinning op het extremisme". Ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault liet weten blij te zijn met uitslag van de Nederlandse verkiezingen. Hij feliciteert de Nederlanders ,,met het stuiten van de opmars van extreemrechts'' en zegt te willen werken aan ,,een sterker Europa''.

Vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland doet een dringend beroep op de politieke partijen om de integratie van vluchtelingen meer prioriteit te geven.



,,De meeste partijen hebben hiermee rekening gehouden in hun begroting. Nu komt het aan op concrete invulling zodat vluchtelingen echt mee kunnen gaan doen'', laat Dorine Manson, bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Nederland in een reactie weten. ,,Wij rekenen erop dat de nieuwe regering er voor zorgt dat vluchtelingen zich welkom voelen en snel kunnen deelnemen in de samenleving.''

Groen

Greenpeace heeft verheugd gereageerd op de grote stijgingen bij een aantal partijen aan de linkerkant: ,,Het antwoord op Geert Wilders is groen: de partijen met de meest ambitieuze klimaatplannen (D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren) zijn samen bijna twee keer zo groot geworden. Deze stem vóór klimaat moet duidelijk doorklinken in het regeerakkoord. Het nakomen van de klimaatafspraken van Parijs moet daarin centraal staan.''

Innovatie

Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van de FME (organisatie van werkgevers in de technologiesector) hoopt dat er nu snel wordt doorgepakt: ,,Het is nu zaak om snel een nieuw kabinet te vormen. Vaart maken en investeren in innovatie is cruciaal voor de Nederlandse economie. Een Ministerieel Topteam om de digitalisering te coördineren in Nederland is daarbij noodzakelijk."

Twee kwaden

Reinier Castelein, voorzitter vakbond De Unie ziet het wat minder positief in: ,,Afgaand op deze uitslag wordt het ingewikkeld, want de vakbonden hebben met deze uitslag geen traditionele bondgenoot in het kabinet. De SP heeft samenwerking met de VVD uitgesloten, de PvdA wil in de oppositie en het is nu de vraag wie er namens de vakbonden iets zinnigs gaat roepen. D66 wil het arbeidsrecht verder uithollen en GroenLinks maakt het met een kilometerheffing wel heel duur om te wonen en om naar je werk te gaan. Het is dus kiezen tussen twee kwaden.''