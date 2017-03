Roemer: Slachtoffers Q-koorts moeten worden gecompenseerd

Premier Mark Rutte kreeg het zwaar te verduren in het debat over de Q-koorts. Roemer en GroenLinks-leider Jesse Klaver verweten hem in 2011 onvoldoende aandacht te hebben gehad voor de toenmalige uitbraak van de ziekte, die afkomstig was van geiten en schapen.



,,De afgelopen jaren zijn 1500 mensen in Brabant in de steek gelaten'', zei Roemer tegen de premier. ,,Keer op keer is gevraagd om duidelijkheid om mensen te compenseren, om te erkennen dat ze door de Q-koorts ziek zijn geworden. Keer op keer was het antwoord nul.''