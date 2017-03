Rutte en Wilders: 'Samenwerking onmogelijk'

,,U liep weg bij het Catshuis, dat neem ik u kwalijk", beet Rutte Wilders toe. ,,Daardoor heeft u flinke problemen veroorzaakt. Daarna bent u verder geradicaliseerd. Met zo'n partij ga ik niet samenwerken. Niet in een kabinet, niet in een gedoogconstructie. Nee, nooit niet."

Wilders op zijn beurt ziet ook niks in een samenwerking met de VVD-voorman en noemt het zelfs een belediging voor de kiezer. ,,U noemde dit vandaag een kwartfinale tegen de populisten. Ik zeg u, ik speel een finale. Een finale tegen leugenaars, weggevers. Ik zeg tegen alle kiezers: als je woensdag gaat stemmen en je wilt ons land in de uitverkoop doen, stem dan vooral op de VVD. Wil je dat niet, wil je dat Nederland weer van ons wordt? Jaag dan die man weg en zet mij in het torentje."

Onbetrouwbaar

De lijsttrekkers van de twee grootste partijen in de peilingen verweten elkaar ook onbetrouwbaarheid. ,,Niemand in Nederland gelooft Mark Rutte nog'', zei Wilders. Rutte pareerde dat Wilders zijn verkiezingsbeloften zonder blikken of blozen verkwanselde en wegliep toen het landsbelang moeilijke maatregelen vroeg.

Ook botsten ze hard over de aanpak van de economische crisis de afgelopen jaren. Wilders verweet Rutte dat die tijdens de crisis de economie wilde stukbezuinigen en ,,Nederland in een chaos dreigde te storten''. ,,Als het al beter gaat, dan is dat niet dankzij, maar ondanks dit kabinet'', stelde hij.

Rutte wees erop dat Nederland inmiddels een van de best presterende economieën van Europa is. Volgens Wilders had Rutte zich aan zijn verkiezingsbeloften moeten houden. Volgens de premier heeft hij slechts concessies gedaan in het landsbelang.

Zorg

Specifiek bij het zorgdossier liepen de gemoederen hoog op. Rutte gaf aan dat zijn partij de komende jaren 2 miljard euro extra wil uittrekken voor verpleeghuizen, Wilders zei meermaals dat Rutte totaal onbetrouwbaar is.

Wilders sprak schande van de toestand in verpleeghuizen. ,,Vraag het aan de mensen zelf. Schande. Het is een beschaving onwaardig'', aldus Wilders. ,,Ik schaam me in een land te leven waar u de zorg zo heeft laten verpieteren''.

Ook over de 2 miljard euro die de VVD wil uittrekken had Wilders geen goed woord over. ,,U haalt dat geld elders in de zorg weg. U bent als een dief die je huis leeg rooft en een week later je bankstel terugbrengt.''

Oneliners

Het was niet de enige oneliner in het debat over de zorg. Beide heren hadden er een paar op zak. ,,Zelfs de heer Krol heeft betere cijfers in zijn plannen dan de PVV'', zei Rutte over de geplaagde leider van 50PLUS die tijdens deze campagne al meerdere keren over cijfers struikelde.