Simons zegt sorry voor Denk-standpunt over Armeense genocide

,,Bent u hier in Twente bereid om tegen duizenden Assyriers uit deze regio uw excuus aan te bieden voor uw periode bij DENK?", vroeg de kleinzoon.



,,Ik heb in de Denk-periode gezegd dat er internationaal consensus moet komen over de Armeense genocide. Dat begint bij de overheid", aldus Simons. ,,Het misverstand is ontstaan over de vragen van de heer Kuzu en Oztürk over dit onderwerp. Ik heb me daar niet over uitgesproken, maar de media heeft er van gemaakt dat ik geen mening over de genocide heb. Ik zeg oprecht sorry dat ik mij heb geschaard achter de mening die de partij Denk daar toen over heeft ingenomen."