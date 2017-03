Snelcursus kabinetje bouwen: Rutte III in twee minuten

Van de schrik bekomen? Ja, dat zag u niet aankomen he, dat Barbie en Michael uit elkaar zijn. Even diep adem halen. En weer uit.



Dan gaan we nu even wat constructiefs doen. Een kabinetje bouwen op basis van de eerste exitpoll. In wereldrecordtijd. Voor de weet dan, he. Want het gaat nog dagen duren voor iedereen in Den Haag weer bij zinnen is. De gekte moet even uit de lucht. Alle winnaars moeten even gekieteld, alle verliezers even weer realiteitszin krijgen. Dus de heren zullen uiteindelijk wel een paar weken en misschien wat langer bezig blijven.



Terwijl ik schat dat Henk Kamp namens de VVD en Piet Hein Donner voor het CDA binnen drie dagen de juiste partijen voor een kabinet bij elkaar krijgen. Zet Rutte op een middagje de ploeg in elkaar.