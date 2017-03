SP heeft gebrek aan politieke ambitie

OpinieDe partijraad van de SP was gisteren nogal een surrealistisch gebeuren: voor de derde keer op rij heeft de partij onder leiding van Emile Roemer geen zetels gewonnen bij de landelijke verkiezingen. Desondanks was de stemming tijdens de gebruikelijke evaluatie van de uitslag en de campagne opperbest.

Heel slim begon de bijeenkomst van het hoogste partijorgaan bij de socialisten met een speech van leider Roemer (hij houdt normaal op het einde een praatje). Die betoogde, net als op de verkiezingsavond, vurig dat de SP in de peilingen van heel ver is gekomen en dat één zeteltje verlies feitelijk stabilisatie is in onzekere tijden.

Daarnaast gaat het volgens Roemer niet om ‘de poppetjes’ en moeten we ‘geen zondebokken’ zoeken. Daar dachten enkele Kamerleden enkele maanden geleden nog heel anders over toen ze in het AD anoniem harde kritiek op hem uitten. Hij zou niet de man zijn die de SP een grote overwinning kon bezorgen.

En de socialisten verloren op 15 maart één zetel, terwijl de linkse zetels voor het oprapen lagen door het debacle bij de PvdA. Dus hielden de journalisten, die in groten getale waren langsgekomen, gisteren pennen en telefoons in de aanslag om de stroom aan kritische reacties op te tekenen. Hoe zou Roemer daar uitkomen?

De avond ervoor had voormalig partijvoorzitter Jan Marijnissen de toon al gezet bij Nieuwsuur. Hij zei dat de SP ‘zichtbaarder’ moet worden. Leden klagen op sociale media al maanden over de koers. Veel SP’ers vinden ook dat een onafhankelijke commissie de campagne en het verkiezingsresultaat onder de loep moet nemen.

Maar toen gebeurde er… niets! Geen enkele afdelingsvoorzitter vroeg zich hardop af of de Grote Roerganger wellicht verantwoordelijk was voor het aanhoudend gebrek aan zetelgroei. Sterker, nog Roemer kreeg meerdere complimentjes dat hij er zo goed uitzag en zo lekker uit de verf kwam bij de debatten.

Tegelijk hadden de afdelingsvoorzitters wel degelijk het nodige aan te merken op de koers die Roemer heeft uitgezet: de SP is nu een volkspartij, maar geen brede volkspartij. Ouderen, allochtonen en studenten stemden op concurrerende protestpartijen (Denk, Artikel 1, PVV) of linkse broeders zoals GroenLinks of de Dieren.

Dat moet anders, vinden de afdelingen. En de aandacht moet voortaan niet meer vooral bij zorg en ongelijkheid liggen, maar ook bij prangende thema’s als duurzaamheid en wonen. Waarom deze koers niet eerder is gevaren onder leiding van Roemer en campagneleider Ron Meyer? Daar hoorde je gisteren niemand over.

Volledig scherm Campagneleider Ron Meyer (in wit overhemd) luistert net als SP-leider Emile Roemer naar het commentaar van afdelingsvoorzitters op de campagne en verkiezingsuitslag. © ANP

Dus we drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was. Hoe kan dat? Houdt de top de afdelingen en Kamerleden zo strak dat niemand kritiek durft te uiten? Deels, maar er speelt ook iets anders: socialisten vinden een zetel meer of minder in het parlement gewoon niet zo belangrijk als bouwen aan een beweging van onderaf.

Het is een gebrek aan politieke ambitie, zei iemand tegen me. Dat klopt. Want als je niet zo nodig de allergrootste hoeft te zijn, de VVD al bij voorbaat uitsluit en geen leider wenst te kiezen die bij zetelgroei past (zoals GroenLinks Klaver naar voren schoof), dan word je van een dubbeltje nooit een kwartje. En blijf je in de oppositie.