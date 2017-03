Spekman stapt op: 'Ik sta eenheid PvdA in de weg'

Na het historische verlies van de PvdA bij de verkiezingen nam de kritiek op Spekman toe. Verschillende leden vroegen de afgelopen dagen om zijn vertrek.



,,De verkiezingsuitslag voelt als een enorme nederlaag, het is buitengewoon pijnlijk", aldus Spekman. ,,Het is een enorme klap voor de sociaaldemocratie. De noodzaak tot verandering is dus groot, het kan niet zo blijven als het nu is. Ik wil geen discussie over mijn positie, dat staat de partij in de weg. Ik heb hier toen over gesproken met Lodewijk en besloten op te stappen."



Zelf stelt Asscher zijn positie niet ter discussie. ,,Ik voel me verantwoordelijk om de partij weer op te bouwen. Hans had niet weg gehoeven, maar ik heb respect voor zijn beslissing. ,,Ik kan niemand bedenken die zich met zoveel hart en ziel zich heeft ingezet als Hans Spekman. Het was een moeilijk besluit voor hem als persoon’’, zegt Lodewijk Asscher.



Spekman blijft aan tot op 7 oktober een nieuwe voorzitter wordt gekozen.