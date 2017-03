StembureauApp volgt opkomst op de voet

De app houdt precies bij wanneer een stempas wordt gescand die is afgegeven aan de voorzitter van het stembureau. Met die scan wordt het stempasnummer gecontroleerd en via de app nogmaals op geldigheid gecheckt. Daardoor kunnen menselijke fouten of fraude worden voorkomen, aldus een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

Hij benadrukt dat alleen aantallen worden bijgehouden, maar dat geen stemgedrag of telling van stemmen wordt vastgelegd. Op afstand houdt de centrale verkiezingsorganisatie vanuit de gemeentehuizen het verkiezingsproces in de gaten.

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam experimenteren al jaren met deze StembureauApp. Dat gebeurde voor het eerst in twintig stembureaus tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2012. Later werd de opkomstapplicatie ook beproefd tijdens de raadsverkiezingen van 2014 en het referendum over de Woonvisie in november vorig jaar. Nu is de applicatie zo ver ontwikkeld dat ook andere steden er gebruik van kunnen maken. Dat gebeurt volgens de regels van de Kieswet.