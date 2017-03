Stoelendans om juiste plek in Tweede Kamer

Als zevende partij zijn de sociaaldemocraten voor het eerst veroordeeld tot de achterste rijen: Asscher moet straks aankijken tegen het achterhoofd van SP-leider Emile Roemer. Op de plek waar Diederik Samsom en zijn opvolgster Attje Kuiken jarenlang mochten bivakkeren, zit vanaf donderdag rivaal Jesse Klaver, die leiding geeft aan de grootste GroenLinks-fractie ooit.



Asscher is als de weinig scorende spits die teruggezet wordt naar het tweede elftal. Wie vooraan mag zitten, weet de vaste camera's op zich gericht. Zendtijd gegarandeerd. Om straks in beeld te komen, moet de PvdA-leider zijn stoel uit.



De nieuwe indeling van de grote zaal van de Tweede Kamer oogst vooral verzet van de nieuwkomers. Forum voor Democratie vindt zichzelf een middenpartij en wil daarom niet op de achterste bankjes zitten bij de PVV. Ook Denk is ontevreden over de drie blauwe achter de Partij voor de Dieren. Probleem is dat de indeling van de plenaire zaal nu eenmaal weinig flexibel is: er kan niet met de vastzittende zetels worden geschoven. Vandaag wordt de definitieve puzzel gelegd.