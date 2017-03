'Strijd der kleinen': Wie heeft als eerste een uitslag?

Er is een klein probleem op Schiermonnikoog. Komende week vindt het internationaal Festival Jong Talent plaats. Dit muziekfeest trekt ook publiek van het vasteland, waardoor het aantal stemmers woensdag waarschijnlijk een stuk boven het aantal van 760 stemgerechtigden ligt. Niet handig als je snel de uitslag wilt hebben.

,,Gelukkig kunnen we wel wat hebben", zegt burgemeester Stellingwerf. Hij kijkt uit naar het 'gevecht' met Rozendaal. Met een knipoog uiteraard. ,,Het is een leuke competitie. Zodra onze stembus sluit - we hebben er maar één - gaan standaard vijftien mensen tellen. Meer is niet goed, dan loop je elkaar in de weg."

Daar weet collega Jan Hendrik Klein Molekamp uit Rozendaal alles van. De burgemeester telt zelf ook mee, maar pas vanaf het moment dat snellere ambtenaren al stapeltjes per partij hebben geformeerd. ,,Dan ontferm ik me over zo'n stapeltje. Hoe lang we erover zullen doen, vind ik lastig inschatten. Er zijn veel partijen dit jaar, het hangt er vanaf hoe verdeeld mijn burgers stemmen."

Rozendaal was tussen 2005 en 2010 onverslaanbaar, maar moet de zege tegenwoordig vaak aan Schiermonnikoog laten. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012 gaf het Waddeneiland om 21.36 uur de officiële uitslag door. Stellingwerf: ,,Bij het Oekraïnereferendum waren we zelfs in zeven minuten klaar. Maar ja, dat ging alleen om een simpel ja of nee. Dit is complexer."

Klein Molekamp is blij om te horen dat er bij de concurrent een festival plaatsvindt. ,,Wij hebben ruim 1100 kiesgerechtigden, daar verliezen we het vaak op. Nu wordt het spannend. Burgers die komen stemmen, hameren er ook op dat we snel moeten tellen. Zelfs buiten Rozendaal kennen mensen ons als gemeente die vaak als eerste de uitslag heeft. Het leeft."