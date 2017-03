Thierry Baudet: De critici lijken door mij geobsedeerd

In krantencolumns en op social media werd Baudet weggezet als een cryptofascist met verkrachtingsfantasieën. Baudet werd vereenzelvigd met de gedesillusioneerde hoofdpersoon uit diens roman ‘Voorwaardelijke liefde’ (2014). Bovendien zou hij bij De Wereld Draait Door seksuele intimidatie hebben goedgepraat.

De verwensingen zijn niet van de lucht. U wordt een ‘fascist’, ‘seksist’ en ‘racist’ genoemd. Waarom roept u zoveel weerstand op, denkt u?

,,Het verbaast me enorm. Mijn critici lijken door mij te zijn geobsedeerd. Er zijn zoveel andere argumenten tegen mij in te brengen: tegen mijn standpunten over de EU, over massa-immigratie, over referenda, het soort politiek dat wij willen bedrijven. Dat begrijp ik. Maar waarom zou je aankomen met iets dat evident onzinnig is?"

Misschien omdat u in uw teksten op z'n minst provoceert?

,,Ik heb al zo vaak gezegd dat ik sprak over vrouwen die hard to get spelen en hoe je daar als man mee om kunt gaan. Iedereen weet wat ik daarmee bedoel. Dat is toch totaal iets anders dan tegen de wil van een vrouw ingaan? Dat is afschuwelijk en verwerp ik op elke mogelijke manier. En ik zou een racist zijn? Joh, ik wil Ahmed Aboutaleb als minister van Intergratie."

Hoe dan ook: critici zien in u kennelijk het ultieme kwaad.

Quote Mij is opgevallen dat in het publieke debat in Nederland enorm veel informatie ontbreekt. Thierry Baudet ,,Ik denk dat het voortkomt uit een gevoel van onmacht bij mijn tegenstanders. Ik stel veel van hun vanzelfsprekendheden ter discussie. Ik zeg niet: de EU is in principe een goed idee, maar slecht uitgevoerd. Nee, ik zeg: de EU is een slécht idee. Punt. Een aantal van hen heeft over die mogelijkheid zelfs nog nooit nagedacht. En ik zeg niet zomaar iets: ik onderbouw mijn stellingen met boeken, inmiddels negen. Ik denk dat mijn critici vanuit die machteloosheid maar wat roepen. Het is vreemd want in Nederland laten we ons er juist op voorstaan dat we niet iemand als Trump willen, maar dat er behoefte is aan meer beschouwender, intellectuele politici. Misschien zijn wij van Forum ook wel te flamboyant en te eigenwijs."

Heeft het succes van Forum voor Democratie - de partij bestaat pas sinds september vorig jaar - u verbaasd?

,,Nee, ons was al snel duidelijk dat we het op social media veel beter deden dan de andere partijen. En we waren tijdens de campagnes overal in het land. Onze combinatie van inhoudelijk serieus, maar toch opgewekt en positief bleek aan te spreken. Bij de PVV is de boog altijd gespannen, zij zijn altijd boos, altijd verongelijkt, dan haken de mensen op zeker moment af. Wij hebben een goede boodschap en we hebben lol, leuke meiden, een glas wijn erbij. Dat werkt onwijs goed, ook op social media. Ik ging in Groningen 's nachts de kroegen af. 'Het Forum is in the house!', riepen de dj's dan. Dat vonden die studenten fantastisch. Theo Hiddema (nummer twee in de fractie - red.) heeft dat ook: die flair, in combinatie met z'n kwinkslagen en zelfspot. En daarnaast zijn er onze lezingen en mijn boeken. We zijn niet alleen maar een party-partij."



Tekst loopt door onder afbeelding

Volledig scherm Thierry Baudet: 'Wij hebben een goede boodschap en we hebben lol, leuke meiden, een glas wijn erbij. Dat vinden mensen fantastisch.' © ANP

En nu het politieke handwerk: met twee zetels bent u gedoemd om marginaal te blijven. Moeilijk?

,,Nou, we zijn een beweging en blijven ook buiten de Kamer actief. We gaan vanaf april elke maandag het land in, ondermeer om leden te werven. En op zondagen willen we op Facebook gaan live streamen. Niet alleen partijnieuws, maar ook interviews met deskundigen. Neem die kwestie met de dubbele paspoorten. Ik kan me voorstellen dat we een expert uitnodigen om eens te vertellen hoe dat nu precies zit. Mij is opgevallen dat in het publieke debat in Nederland enorm veel informatie ontbreekt. Sommigen dingen komen gewoon niet aan de orde. Daar willen wij verandering in brengen."

Ik zag u in gesprek met Tunahan Kuzu van Denk, die net als u ontevreden is over de hen toegewezen plekken in de Kamer. Met wie gaat u de komende jaren zaken doen?

Quote Waarschijnlijk zijn wij te flamboyant en te eigenwijs Thierry Baudet ,,Voor ons is de invoering van bindende en initiërende referenda het allerbelangrijkst. Daar zit alles op vast. Maar daar is nu geen meerderheid voor. Onze natuurlijke antipolen zijn D66 en de PvdA. We zullen op punten samenwerken met de SP en met de Dieren. En verder is het natuurlijk de vraag wie naar ons wil luisteren. Met twee zetels is je ruimte beperkt. Maar we kunnen onze positie in de Kamer ook gebruiken om informatie de wereld in te sturen. Bijvoorbeeld over immigratie. Veel cijfers daarover zijn niet bekend – de toegenomen criminaliteit, de gezinshereniging, de aantallen illegalen. Wij kunnen die informatie opvragen, laten uitzoeken, delen met onze enorme Facebook-achterban. Zo versterk je je beweging en hebben we over vier jaar minimaal 15 zetels."

U staat erom bekend dat u zich snel verveelt. Zal het taaie Kamerwerk u lang genoeg interesseren?

,,Ik denk dat ik dit werk de komende dertig jaar doe. Het alternatief is emigreren. Wij doen dit omdat we vinden dat er een existentiële bedreiging bestaat voor Nederland en Europa. En we willen een maatschappelijke beweging opzetten die een renaissance teweeg brengt: een wederopleving van onze identiteit en ons culturele zelfvertrouwen. We willen ook in gemeentes actief worden en in de provincies. We gaan zomerscholen opzetten en jonge mensen opleiden. Er is zoveel te doen, ik ben niet bang dat ik me ga vervelen. Integendeel, we verlangen ook van onze medewerkers ook dat er keihard gewerkt wordt."

Tekst loopt door onder afbeelding

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) feliciteert Thierry Baudet (FvD) met diens intrede in de Tweede Kamer. Fleur Agema (PVV) kijkt toe.

Gaat u zich met de EU en de natiestaat bezig houden? Thema's waarover u veel heeft gepubliceerd.