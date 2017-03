'Thierry Baudet gaat de klus van Pim Fortuyn afmaken'

De Limburgse toer gaat verder. De busjes van Forum, beplakt met posters van Baudet en nummer twee strafpleiter Theo Hiddema, rijden naar Roermond. In een volgepakt café gebruikt Baudet grote woorden. Er is "een aanval" gaande op "onze natiestaat" door de "perfide elite". Hij combineert diep wantrouwen jegens Haagse politici met complottheorieën en doemgedachten over de ondergang van de Nederlandse cultuur. Hij verluchtigt het steeds met een kwinkslag. Als iemand vraagt hoe laat is: ,,Het is vijf voor twaalf mensen!"



Instemmend geknik als Baudet zegt dat de economie vooral is gegroeid doordat er extra bedden moesten komen voor migranten. Of als hij beweert dat Nederland een extreem hoog criminaliteitscijfer kent.