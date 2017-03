Thierry Baudet, je houdt van hem of je verafschuwt hem

Een intellectuele verademing op rechts, vindt de één. Een 'bijna fascistoïde gevaar', vindt de ander. Eén ding is zeker: de entree van Thierry Baudet (34) in de Tweede Kamer zorgt voor nog meer reuring in het parlement dan er al was.

Het is verkiezingsavond, even na tienen. In een Amsterdamse club springt Thierry Baudet in opperste extase op een podium, hij spreidt zijn armen hoog boven zijn hoofd en roept, nee schreeuwt, tegen tientallen van zijn partijleden voor hem: ,,Waaaaauw, we hebben het gehaald!!! Wát één doorbraak.''

Gedrag dat je bij wel meer partijleiders aantreft die zojuist enkele Kamerzetels hebben gewonnen. Maar Thierry Baudet, leider van het Forum voor Democratie, is geen doorsnee lijsttrekker.

De volgende zinnen van zijn overwinningsspeech, die zeker tien minuten zal duren, gaan namelijk zo: ,,Dit is het begin van het openbreken van het partijkartel. We vieren met zijn allen dat we een bres hebben geslagen in de oligarchie die Nederland al decennia regeert."

Welbespraakte intellectueel

'Een welbespraakte intellectueel' is een van de vele kwalificaties die op Thierry Baudet, (Heemstede, 1983) the new kid on the block op de rechter flank van de Nederlandse politiek, worden geplakt. 'Erg pienter' en 'zelfverzekerd' zijn er ook twee. 'Pedant' en 'ronduit gevaarlijk', zijn twee andere.

De man die het Forum voor Democratie (FvD) woensdagavond vanuit het niets met twee zetels de Tweede Kamer in leidde, roept heftige, tegenstrijdige emoties op. Niet alleen omdat hij er zelf vanuit ging dat het acht zetels zouden zijn of vanwege de standpunten van zijn partij, maar ook vanwege de man én zijn uitspraken zelf. Je houdt van hem óf je verafschuwt hem. Bij Thierry Baudet zijn er geen grijstinten.

,,Als Thierry ergens binnenkomt, begint de zon te schijnen", zegt de befaamde strafpleiter Theo Hiddema, de nummer twee op de kiestlijst van het FvD én dus straks Baudets metgezel in de Kamer. Het was Baudet (34) die Hiddema (72) overhaalde op de lijst te gaan staan. ,,Ik wilde eerst niet, maar een uur voor het sluiten van de inschrijftermijn stond hij wéér bij me voor de deur. Toen heb ik het maar gedaan." Hiddema raakte maanden daarvoor 'verslingerd' aan Baudet. ,,Hij is erg pienter, schakelt razendsnel en zijn ideeën zijn sprankelend."

Vrije denker

Een vrije denker dus, die zich beknot voelde in zijn schooltijd op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Saaie lessen, 'domme' klasgenoten.

De zoon van een musicus en een psycholoog vertrok snel uit zijn vertrouwde omgeving. Omdat hij 'nooit meer klem wilde komen te zitten in een keurslijf'.

Hij studeerde geschiedenis en rechten. Promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Leiden, onder leiding van rechtsfilosoof Paul Cliteur, op een proefschrift over de nationale identiteit. Schreef meerdere boeken.

Quote Hij wil écht het land gaan redden. Sven Gommans, vrijwilliger FvD Daarna schakelde hij nog een tandje bij. Baudet was vorig jaar een van de drijvende krachten achter het Oekraïne-referendum. Hij vindt zijn ambitie broodnodig 'om de existentiële crisis die het voortbestaan van de Nederlandse samenleving bedreigt' te bestrijden. Met Fortuyn als politieke inspiratie vormt hij de denktank FvD om tot een partij met ronkende standpunten. Het kartel van de 'politieke elite en de media' moet eraan. De EU moet aan banden worden gelegd, de 'opengezette grenzen' weer dicht. De minister-president moet direct worden gekozen en het land geleid door een zakenkabinet. En niet te vergeten: bindende referenda.



,,Hij wil écht het land gaan redden", zegt Sven Gommans, vrijwilliger voor FvD en student Europees Recht, op het verkiezingsfeest. ,,Hij heeft echte ideeën, met een plan erachter.''

Haters

Er zijn ook Baudet-haters. Die vallen over zijn opmerking dat 'de lijst van het Forum door Democratie gemiddeld veruit het hoogste IQ van alle partijen heeft'. Ze verwijzen ook naar zijn roman Voorwaardelijke Liefde waarin hij lijkt te suggereren dat vrouwen van een verkrachting kunnen genieten.

Bij Pauw & Jinek werd Baudet vorige week gefileerd. Hij stelde dat de Nederlandse elite bezig is 'ons homeopatisch te vermengen met alle andere volken zodat er nooit meer een Nederlander zal zijn'. Activist/blogger Anne Fleur Dekker: ,,Voor mij gaat dat over rasverering. Ik vind het bijna fascistoïde en ik vind het eng. Wilders is in feite een eenmansactie, maar Baudet is een beweging aan het opzetten. Hij gaat langs veel zaaltjes, trekt hoger opgeleiden."

Online heeft Baudet een grote schare volgers. Zeker onder de Nederlandse alternatief-rechts (alt-right) beweging. Ze verspreiden zijn gedachtes en jagen zijn tegenstanders op.

Schrijfster Sarah Sluimer: ,,Voor alle mensen die Thierry Baudet wel komisch vinden... er is niets grappigs, niets charmant en niets verfrissend aan deze man. Maak hem niet tot paradijsvogel. Zie hem voor wat hij is en zie waar hij tot kan uitgroeien."