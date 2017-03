Thierry Baudet, slechte seks en de puzzel

Vanmiddag was er een historische foto waarin het hele stel aan tafel bij kamervoorzitter Kadija Arib zat. Fantastisch materiaal. Wat zegt Rutte tegen de sgp-voorman: zo groot! En Klaver-Assscher, hoe kaarten die na? En nee!? Jawel, daar mag zomaar Thierry Baudet aanschuiven bij de grote meneren. Kun je je Rutte voorstellen, gelouterd landsbestuurder, die met die deugniet (en ik houd me in!) een serieus gesprek moet voeren over de situatie in het land? Met die dandy (ik houd me in) die net daarvoor heeft lopen pochen dat zijn fractie een gemiddeld hoger iq heeft dan de rest bij elkaar. Of soortgelijke onzin.