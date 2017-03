Thunnessen: Het is zo Nederlands om gift aan 50Plus gelijk verdacht te vinden

Vastgoedmagnaat Chris Thunnessen (66), de ‘suikeroom’ van 50Plus, heeft tonnen aan de ouderenpartij geschonken omdat hij ‘wat terug wil doen voor de maatschappij’. Dat zegt Thunnessen in een interview met deze redactie. Hij hoopt dat de fractie van Henk Krol de ‘tranentrekkende’ flexwet weg krijgt.

Eerder vandaag bleek uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de kas van 50Plus wordt gespekt door de giften van met name één gulle gever, die de afgelopen jaren in totaal 350.000 euro heeft overgemaakt. Al snel bleek dat het gaat om Thunnessen, al jaren een bekende van partijvoorzitter Jan Nagel.

Thunnessen wil zijn beweegredenen graag toelichten. ,,Luister, ik ben nu 43 jaar ondernemer”, licht de rijke zakenman zijn giften van de laatste jaren toe. ,,Als je verdient in dit land, moet je iets terugdoen voor de wereld. Dat vind ik, maar zo zijn de meeste mensen niet. Ze durven niks extra’s te doen.”

Flexwet

De ondernemer heeft geen officiële rol bij 50Plus. Hij heeft de partijtop vooral geadviseerd iets te doen aan de Wet Werk en Zekerheid, in de volksmond ook wel de flexwet genoemd. Die is Thunnessen een doorn in het oog. ,,Ik krijg tientallen sollicitaties binnen van ouderen, maar ik durf ze niet aan te nemen.”

Thunnessen vervolgt: ,,Volgens die wet moet ik twee jaar betalen voor zieke werknemers en zit ik bij ouderen tot hun pensioen aan ze vast. Dat is voor ondernemers geen doen. Van het ministerie van Sociale Zaken krijg ik slechts te horen dat ze ‘arbeidsdiscriminatie’ willen aanpakken. Maar nu komen oudere arbeidskrachten in de bijstand terecht, terwijl ik er best een paar zou willen aannemen. Als ik er ook gemakkelijk vanaf zou kunnen.”

Verhuurdersheffing

50Plus is verder tegen de verhuurdersheffing, de belasting die verhuurders van sociale huurwoningen betalen. Thunnessen ook. ,,Het schrappen van die regeling is gunstig voor de bevolking, dus dient het een maatschappelijk doel. Ik hoop dat als Nagel in de regering komt, hij daar wat kan betekenen.”

Overigens is Thunnessen geen eigenaar van het statige pand op de Haagse Kneuterdijk, waar het hoofdkantoor van 50Plus zit.