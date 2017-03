Tijs van den Brink haalt uit naar Wilders om 'jatten' geluidsfragment

Simons zegt sorry voor Denk-standpunt over Armeense genocide

13:38 Sylvana Simons heeft vanmiddag in gesprek op de Universiteit Twente excuses gemaakt voor het Denk-standpunt over de Armeense Genocide. De lijsttrekker van Artikel1 zei sorry in reactie op een vraag van de kleinzoon van de slaaf uit de periode van de Armeense genocide, die in het publiek zat.