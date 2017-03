'Trots dat Denk in sommige wijken de grootste partij is'

Toen Tunahan Kuzu recent campagne voerde in Dordrecht, trof hij een Nederlandse vrouw die na enige aarzeling een gesprek aanknoopte. ,,Dat durfde ze aanvankelijk niet. Ze vond ons enge mensen'', vertelt hij op het partijbureau. ,,Dat is een sfeer die bij sommige mensen is gecreëerd. Daar sluit ik mijn ogen niet voor.''

Dat is wel erg cryptisch.

Kuzu opent Twitter op zijn mobieltje. ,,Kijk hier: 'die Kuzu is vrouwonvriendelijk'. Een ander voorbeeld: 'hij doet neerbuigend naar vrouwen'. Waar komt dat beeld vandaan? Mijn vrouw zou me een klap op mijn hoofd geven. Mensen noemen mij een gevaar voor Nederland.''

Hoe komt dat?

,,Onbekend maakt onbemind. Wij openen onze armen voor 17 miljoen Nederlanders. Het belang van mij is ook het belang van jullie. Onze boodschap moet ook gedragen worden door mensen die er niet zo uitzien als ik.''

Dat lukt nog niet echt. Denk heeft het vooral goed gedaan in wijken waar veel migranten wonen. Daar werd uw partij de grootste.

,,Daar ben ik trots op. Iedere Nederlander zou daar trots op moeten zijn. Mensen die voorheen niet gingen stemmen, vervreemd waren van de democratie en politiek, hebben nu hun stem laten horen. Ze voelen zich aangesproken door onze boodschap."

U heeft ook campagnespotjes op de Turkse tv vertoond?

,,Dat klopt. Het overgrote deel van onze achterban spreekt Nederlands, maar ook degenen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, willen wij bereiken. Zij kregen geen andere boodschap hoor. Keurig Nederlands ondertiteld ook.''

Denkt u dat Denk heeft geprofiteerd van de Turkijerel?

,,Ik denk dat het Denk stemmen heeft opgeleverd én heeft gekost."

Wat heeft u gedaan?

,,Ik heb die nacht tweets verstuurd waarin ik opriep rust en kalmte te bewaren. Ik heb contact gehad met Aboutaleb en hem gevraagd geen geweld te gebruiken tegen demonstranten. De dag erna heb ik een ziekenbezoeken afgelegd bij mensen die gewond zijn geraakt.''

U suggereert dat Rutte op een clash heeft aangestuurd. Heeft u daar ook bewijs voor?

,,Ik neem aan dat dit nog aan de orde komt bij een Kamerdebat."

Is Nederland fascistisch?

,,Nee, Nederland is geen fascistisch land. Niet alle Nederlanders zijn nazaten van nazi's.''

Niet alle?

,,Ik zal niet zeggen dat het groeiende racisme en xenofobie gelijke trekjes vertoont met de nazi-periode, maar het is in Nederland wel een probleem."

De politiek zei: hier is een grens overgegaan. Waarom u niet?

,,Wij gaan geen koren op de molen van een diplomatiek conflict gooien. Het is belangrijk dat wij elkaar tegenkomen, met elkaar kunnen leven, ook als je verschillende inzichten hebt."

Zoals na iedere aanslag door een radicale moslim van gematigde moslims wordt gevraagd om het af te keuren?

,,Die 'gematigde' moslims doen dat ook. Maar het is nooit genoeg. Het gaat altijd weer over dat hardnekkig frame van de 'lange arm van Ankara', terwijl wij dat al zo vaak ontkend hebben. Ik wil niet dat mensen met een Turkse achtergrond op hun werk met een schuin oog worden aangekeken en verantwoordelijk worden gehouden. Dat gebeurt wel: Rutte met zijn 'pleur op', Wilders met het Koranverbod, Roemer met 'de integratie is mislukt'. De nieuwe generatie zegt: dat pikken we niet."

Voor mensen die onze rechtstaat koesteren, is het moeilijk landgenoten een leider te zien aanmoedigen die bezig is vrijheden in eigen land in te perken.

,,Natuurlijk zijn er in Turkije ontwikkelingen waar je vraagtekens bij kunt zetten. Maar als ik zeg dat we vredig binnen de kaders van de rechtstaat met elkaar samen moeten leven, ben ik dan aan het polariseren? Ben je een keer genuanceerd, is het weer niet goed."

Premier Rutte wil eten met zijn Turkse collega. Erdogan zegt dat dat niet gaat gebeuren.

,,Ik hoop dat dat wel gaat gebeuren. Deze rel is slecht voor de Turkse Nederlanders in Nederland en de Nederlanders in Turkije. De-escalatie blijft van belang, van beide kanten.''